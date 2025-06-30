TÜGVA'nın Yaz Okulları Cami Buluşması Giresun'da Gerçekleştirildi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 'Yaz Okulları Cami Buluşması' etkinliği Giresun'un Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklarla sohbet eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yaz okulunun önemine vurgu yaptı. Katılımcılar eğitimlerin içeriği hakkında bilgi aldı ve düzenlenen etkinliklerle çocuklar keyifli zaman geçirdi.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Yaz Okulları Cami Buluşması" etkinliği, Giresun'da gerçekleştirildi.
Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla sohbet etti.
Yaz okulunun önemine dikkati çeken Beşinci, okul kapsamında verilecek eğitimleri aktardı.
AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de yaz okullarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından düzenlenen etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel