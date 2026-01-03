TÜGVA Edirne Temsilcisi Demir, Türkiye'nin Gazze halkının yanında olduğunu belirtti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilcisi Fatih Demir, Türkiye'nin her zaman mazlum Gazze halkının yanında olduğunu bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'e destek olmak için on binlerce kişinin İstanbul'da düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingine katıldığını belirtti.

Türkiye'den Gazze'ye güçlü bir mesaj verildiğini ve mitinge katılanların Galata Köprüsü'ne yürüdüğünü belirten Demir, etkinliğe Edirne'den de destek verdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen çok sayıda insanın Gazze halkının yanlarında olduğunu haykırdığını aktaran Demir, "İstanbul'un tarihi camilerinde kılınan sabah namazının ardından 'Susmuyoruz, sinmiyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Filistin halkına verilen desteğin en güçlü göstergelerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.