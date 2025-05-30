TÜGVA Diyarbakır İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

TÜGVA Diyarbakır İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliği, 5. Olağan Genel Kurulu Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel Başkan İbrahim Beşinci, TÜGVA'nın 11 yıl içinde Türkiye'nin en büyük gençlik oluşumlarından biri haline geldiğini belirtti. Abdullah Kikizade, yeni il temsilcisi olarak göreve seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliğinin 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Selahaddin Eyyubi Camisi İhsan Arslan Konferans Salonu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, programda yaptığı konuşmada, TÜGVA'nın 11 yıl önce kurulduğunu, bu süre içerisinde Türkiye'nin 81 ilinin her ilçesinde teşkilatlanmasını oluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Geçen süreçte TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik oluşumlarından biri haline dönüştüğünü ifade eden Beşinci, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümde önemli gizli kahramanlarımız oldu. Bunların başında olanlardan biri Diyarbakır il temsilciliğimiz oldu. Kuruluşundan günümüze fedakar, cefakar, hizmetkar il temsilcilerimiz oldu. Bu vesileyle bugüne kadar gayret gösteren dava kardeşim, yol arkadaşım Ömer (Buğday) başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Göreve yeni seçilen kardeşime ve yönetimine başarılar diliyorum."

AK Parti İl Başkanı Ömer İler de "Bugün burada sadece bir genel kurul icra etmiyoruz. Bugün burada bir vizyonun, bir duruşun, bir dava bilincinin gençlik üzerinden yeniden inşasına şahit olacağız." dedi.

TÜGVA Diyarbakır il temsilciliğini devreden Ömer Buğday ise 5 yıl boyunca Diyarbakır'da gençlerin hizmetinde olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Genel kurulda Abdullah Kikizade TÜGVA Diyarbakır İl Temsilcisi olarak seçildi.

Programa, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile TÜGVA üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
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