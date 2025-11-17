TÜGVA'dan Ortaokul Öğrencilerine Kitap Okuma Yarışması

BURSA'da, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik düzenlediği, 'Ortaokul Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımında konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, "Biz; kitap okuyan, başarılı, merak eden, araştıran bir gençlik istiyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak gençlik tam da böyle bir gençliktir" dedi.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ile Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla, 'TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımı Bursa'da yapıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ali Reisoğlu ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu sene 400 bin ortaokul öğrencisinin yarışmalara katılıp, 3'er tane kitap okuyup, ardından okudukları kitaplarla ilgili soruları cevaplamasını planlıyoruz. Kazananlara hem Türkiye genelinde hem de katıldıkları il ve ilçeler bazında çeşitli ödüller verilecek. Türkiye'nin ortaokul düzeyindeki en büyük kitap okuma yarışmasıdır. Çocukların kitap okuma alışkanlığını kazanmaları gereken bir dönemde, ortaokul yıllarında seçilen nitelikli kitaplarla, bu eserleri isterlerse satın alabilecekleri, isterlerse de 'Lala' uygulaması üzerinden ücretsiz bir şekilde dinleyebilecekleri bir imkan sunuluyor" ifadelerini kullandı.

'HER ÇOCUĞUN KATILABİLECEĞİ BİR YARIŞMA'

Tüm ortaokul öğrencilerinin yarışmaya katılabileceklerine dikkat çeken Erdoğan, "İmkanı olan ya da olmayan her çocuğun katılabileceği bir yarışma. İmkanı olmayan çocuklarımıza da vakfımız destek olacak. Biz; kitap okuyan, başarılı, merak eden, araştıran bir gençlik istiyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak gençlik tam da böyle bir gençliktir. Cumhurbaşkanımızın her daim işaret ettiği; bir elinde bilgisayar, bir elinde kitapla araştıran, daha iyi bir dünya hayali uğruna çaba gösteren bir gençlik. İmanlı, inançlı ve çağın gereksinimlerini fazlasıyla kuşanmış bir gençlik. 8 yıldır devam eden Kitap Kurdu Projesi, her geçen yıl bu gençliğin oluşması için çok daha iyi noktalara gelecek. Bütün öğretmenlerimizi, öğrencilerini yönlendirme konusunda teşvik ediyoruz. Emeği geçen herkesi, başta Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı olmak üzere, tebrik ediyorum" diye konuştu.

'DİNİMİZ OKUMAYA SON DERECE ÖNEM VERMİŞTİR'

Projenin, öğrencilerin hayal gücünü geliştirecek, onları geleceğe hazırlayacak bir araç olduğunu vurgulayan Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise şöyle konuştu:

"Okumak; merak eden, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirir. Aynı zamanda yalnızca bilgiyi değil, görgüyü, nezaketi, vicdanı ve geniş bir bakış açısını da üretir. Geleceğini şekillendiren bireyler, önce zihnini besleyen bireylerdir. Dünyanın saadetinin, insanın gerçek huzur ve refaha ermesinin, muasır medeniyet seviyesine yükselmesinin en sağlam yolu kitap okumak ve okutmaktan geçer. Dinimiz okumaya son derece önem vermiş ve okuma emrini insana yüklemiştir. Hem kutsal kitabımızda hem de Peygamber efendimizin hayatında bu açıkça ortaya konulmuş, 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' denilerek bilgiye verilen değer vurgulanmıştır. Yarışmaya başvuracak her öğrenciye başarılar diliyorum."

'960 BİN ÖĞRENCİMİZE KİTAP OKUTTUK'

Kitap okuma seferberliğini Bursa'dan başlattıklarını söyleyen TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de şunları söyledi:

"Bizler, TÜGVA ailesi olarak istiyoruz ki aklı selim, kalbi selim işlere imza atalım. Bu düşünceyle, bu hedef doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. İlimde, fende, teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda kitap okuma seferberliğini Bursa'dan başlatıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 960 bin öğrencimizle kitap okuduk. Geçen yıl 265 bin öğrencimiz bu yarışmaya katılım sağladı. İnşallah bu yılki hedefimiz 400 bin."

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ Kamera: Yiğithan HÜYÜK /BURSA,