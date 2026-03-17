TÜGVA, Denizli'de "Büyük Aile İftarı" düzenledi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli Temsilciliği, 'Büyük Aile İftarı' programı düzenleyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Etkinliğe siyasi temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

TÜGVA ve Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nda (PASVAK) düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA ailesi olarak 81 ilde bu aile sofralarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Denizli'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Beşinci, "Bu sofra, kardeşlik sofrasıdır. Bu sofra birlik ve beraberlik sofrasıdır. Ünsiyet, mensubiyet sofrasıdır. Muhabbet sofrasıdır. Rabbim bu sofraların, bu sofralarımızın sayısını artırsın." dedi.

Beşinci, sivil toplum kuruluşları olarak gençlerin kalbine girmeye çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Bu sofralarla beraber ihya oluyoruz, inşa oluyoruz. Ramazan ayı, on bir ayın sultanı olarak bizleri belki sadece bir ay değil, bir yıl, bir ömür onarıyor. Zaman insanı ölüme götürürken, ramazan ayı bizleri dirilmeye, dirilişin ayı olarak yeniden başlamaya götürüyor. Ramazan, müslümanın her yıl bir kez katıldığı ruh şölenidir. Bu bilinçle bu şöleni yaşıyoruz. Ramazanı şenlik gibi yaşıyoruz. Ramazan bizler için huzur, bizler için mutluluktur."

İftara, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, TÜGVA İl Temsilcisi Ali Durmuş, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
