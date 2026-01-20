Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nde Tuğgeneral Tahsin Yazıcı için anma töreni düzenlendi

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nde "Ocak 2026 Kore Savaşı Kahramanı" ilan edilen Tuğgeneral Tahsin Yazıcı için anma töreni düzenlendi.

Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının yeni uygulaması kapsamında Tuğgeneral Tahsin Yazıcı "Ocak 2026 Kore Savaşı Kahramanı" olarak ilan edildi.

Bu kapsamda Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakan Yardımcısı Kang Yun-jin, Büyükelçiliği ziyaret ederek Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen anma töreninde Bakan Yardımcısı Kang, Büyükelçi Tamer'e plaket takdim etti.

Tamer, burada yaptığı konuşmada, "Kore Cumhuriyeti Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığına, Kore Savaşı'na iştirak etmiş bir Koreli ve bir Birleşmiş Milletler Kuvvetleri mensubunu her ay 'Ayın Kore Savaşı Kahramanı' olarak onurlandırmayı amaçlayan bu kıymetli girişimi dolayısıyla içten teşekkürlerimi sunmak isterim." ifadesini kullandı.

Bu uygulamanın bireysel kahramanlıkları yad etmenin ötesinde barış ve özgürlük uğruna verilen ortak mücadelenin hafızasını da canlı tuttuğunu belirten Tamer, "Bu çerçevede Ocak 2026 Kore Savaşı Kahramanı olarak seçilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin bir mensubu olan merhum Tümgeneral Tahsin Yazıcı'yı saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Tamer, Yazıcı'nın askeri hayatının önemli kısmını cephelerde geçirmiş deneyimli ve kahraman bir asker olduğuna dikkati çekerek, "Tahsin Yazıcı, Tuğgeneral rütbesiyle Kore Savaşı'nın en kritik safhalarında Birleşmiş Milletler Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk Tugayı'nın komutanı olarak üstün liderliği, askeri feraseti ve sarsılmaz görev bilinciyle tarihte müstesna bir yer edinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Tugayı'nın Kore Savaşı'ndaki katkısının Türkiye'nin uluslararası barış ve güvenliğe verdiği önemin ve müttefiklik sorumluluğunun en somut göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Tamer, "Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki bu dostluk ve kardeşlik bağı, savaş meydanlarında kurulan geçici bir askeri işbirliğinin çok ötesindedir." diye konuştu.

Tahsin Yazıcı kimdir?

Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde 1892'de doğan Tahsin Yazıcı, ortaokul ve liseyi askeri okulda okumuş, sonrasında Harbiye Mektebi'ne devam etmiş ve 1912 yılında süvari teğmeni olarak mezun olmuştu.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na katılan Yazıcı, savaş sonrasında İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Türk ordusunun ilk muharip tank birliğini (tank taburu) kuran kişi olarak kayıtlara geçen Yazıcı, Türkiye'nin 1950'de Kore'ye asker gönderme kararı almasıyla Türk Tugayı'nın (Kuzey Yıldızı) komutanlığına getirilmişti.