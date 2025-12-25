Asker babasını özleyen Asel'e, Tuğgeneral Serin'den sürpriz

AMASYA'da bir okulu ziyaret eden Tuğgeneral Halil Uğur Serin, asker babasını özleyen Asel Ertuğrul'a sürpriz yaptı. Serin, Katar'da görevli askeri telefonla arayıp, kızıyla görüntülü olarak konuşturdu.

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, kent merkezindeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nu ziyaret edip, kendilerine mektup yazan öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Tuğgeneral Serin, çocuklarla sohbet etti, çeşitli etkinliklere katıldı. Ziyaret sırasında öğrencilerden Asel Ertuğrul, Katar'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş babası Emrah Ertuğrul'u çok özlediğini söyledi. Bunun üzerine Emrah Ertuğrul ile iletişime geçildi. Babasını telefonda gören küçük Asel'in mutluluğu yüzüne yansırken, sınıfta duygusal anlar yaşandı. Tuğgeneral Serin, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek okuldan ayrıldı.