Haberler

Asker babasını özleyen Asel'e, Tuğgeneral Serin'den sürpriz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir okulda ziyaret gerçekleştiren Tuğgeneral Halil Uğur Serin, asker babasını özleyen küçük öğrenci Asel Ertuğrul'a sürpriz yaparak babasını telefonla görüntülü olarak arattırdı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Serin, öğrencilere hediyeler de dağıttı.

AMASYA'da bir okulu ziyaret eden Tuğgeneral Halil Uğur Serin, asker babasını özleyen Asel Ertuğrul'a sürpriz yaptı. Serin, Katar'da görevli askeri telefonla arayıp, kızıyla görüntülü olarak konuşturdu.

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, kent merkezindeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nu ziyaret edip, kendilerine mektup yazan öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Tuğgeneral Serin, çocuklarla sohbet etti, çeşitli etkinliklere katıldı. Ziyaret sırasında öğrencilerden Asel Ertuğrul, Katar'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş babası Emrah Ertuğrul'u çok özlediğini söyledi. Bunun üzerine Emrah Ertuğrul ile iletişime geçildi. Babasını telefonda gören küçük Asel'in mutluluğu yüzüne yansırken, sınıfta duygusal anlar yaşandı. Tuğgeneral Serin, ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek okuldan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Türkiye'nin komşusu, terör örgütüne resti çekti: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali