Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Avkıran, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 yılına damga vuran olayların fotoğraflarını seçti. Düzenlenen yarışmada farklı kategorilerde öne çıkan fotoğraflara oy verildi.

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Avkıran, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre" kategorisinde de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını seçen Avkıran, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" fotoğraflarına oy verdi.

Avkıran, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerini tercih etti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
