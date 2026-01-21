Haberler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek oy verdi. Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ercan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih eden Ercan, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini seçti.

Ercan, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafına oy verdi.

Tuğba Işık Ercan, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetecilere böyle değerli fotoğraflar çektikleri ve dünyanın binbir yerinde yaşananları en etkili ve çarpıcı fotoğraflarla sergiledikleri için teşekkür etti.

100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Anadolu Ajansının profesyonelliğini burada gösterdiğini belirten Ercan, "Her birinizi tebrik ediyorum. Fotoğrafları seçmekte çok zorlandım. Kategoriler içerisinde her biri birbirinden güzel. Farklı sebeplerle seçmemiz söz konusu oldu. Gazze bizim kanayan yaramız, her zaman, her daim. Diğer yandan da hem Gazzeli kardeşlerimize, hem dünyadaki diğer mazlumlara umut olmak açısından umut ve ümit vadeden fotoğrafları da seçme durumunda kaldık. Her birinize emeklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
