Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime kar engeli

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimin yapıldığı okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verilirken, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı okullar ile köy okullarında eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.