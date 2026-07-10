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Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Tufanbeyli Belediye Başkanı Aktürk, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Adana Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, aniden rahatsızlanarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından il merkezindeki özel bir hastaneye sevk edilen başkanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ali GÖKDAL / TUFANBEYLİ (Adana), - ADANA'da Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, aniden rahatsızlanarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tufanbeyli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından il merkezindeki özel bir hastaneye sevk edilen Başkan Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akşam saatlerinde Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, aniden rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk muayenede kalp krizi şüphesi üzerine Aktürk, ambulansla il merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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