Trabzon'da, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi açıldı
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi, çeşitli lise öğrencilerinin bilimsel projelerini sergilemesi için açıldı. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, bu tür organizasyonların gençlere bilimsel düşünme becerisini kazandırdığını vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Erzurum Bölge Sergisi açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Hasan Polat Beden Eğitimi ve Spor Merkezi'ndeki serginin açılışını, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, TÜBİTAK Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz yaptı.

Sergide, bölge illerinden gelen lise öğrencilerinin bilimsel araştırma projeleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer veriken KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, gençlerin bilimsel düşünceyle erken yaşta buluşmasının önemine dikkati çekerek, TÜBİTAK tarafından yürütülen bu tür organizasyonların, araştırma kültürünün yaygınlaşmasına ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Lise öğrencilerinin projelerinin yer aldığı yarışmanın ödül töreni, 12 Şubat'ta KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

