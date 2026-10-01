TÜBİTAK 4009 destekli Heybemde Bilim projesi Çankırı'da köy okulları için başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çankırı'da, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki gelişmelerle buluşturulması amacıyla "Heybemde Bilim" projesi hayata geçirildi.

TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen proje TOKİ İlkokulunda başladı.

2 gün sürecek programın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, müdür yardımcıları, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Projeyle, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılması, bilim ve teknolojiye yönelik farkındalıklarının artırılması ve bilim okuryazarlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda öğrenciler, bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında hazırlanan uygulamalı çalışmalara katılarak bilimsel düşünme, problem çözme ve gözlem yapma becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Çalışmalarda ayrıca öğrencilerin bilime ilgilerinin artırılması ve günlük yaşam ile bilim arasındaki bağın güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA