Haberler

TÜBİTAK 4009 destekli Heybemde Bilim projesi Çankırı'da köy okulları için başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜBİTAK 4009 destekli Heybemde Bilim projesi Çankırı'da köy okulları için başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da köy okulları öğrencileri için TÜBİTAK 4009 kapsamında Heybemde Bilim projesi başladı. TOKİ İlkokulunda 2 gün sürecek programla öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılarak bilim okuryazarlıklarını geliştirmesi hedefleniyor.

Çankırı'da, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki gelişmelerle buluşturulması amacıyla "Heybemde Bilim" projesi hayata geçirildi.

TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen proje TOKİ İlkokulunda başladı.

2 gün sürecek programın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, müdür yardımcıları, okul ve kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Projeyle, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin bilimsel etkinliklere katılması, bilim ve teknolojiye yönelik farkındalıklarının artırılması ve bilim okuryazarlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda öğrenciler, bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında hazırlanan uygulamalı çalışmalara katılarak bilimsel düşünme, problem çözme ve gözlem yapma becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Çalışmalarda ayrıca öğrencilerin bilime ilgilerinin artırılması ve günlük yaşam ile bilim arasındaki bağın güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz

"Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz"
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı

Ünlü spiker İstanbul'u birbirine kattı! Polisten kaçtı, kaza yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi

Bebeğine verdiği ismi duyanlar hayret ediyor!
Can Atalay 24 saatlik açlık grevine başladı

24 saatlik açlık grevine başladı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı
Evdeki bitkiyi yiyen 2 yaşındaki çocuk yoğun bakımlık oldu

Saksıdan kopardığı yaprak 2 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!