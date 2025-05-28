TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı Polatlı'da Açıldı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı 19 bilimsel proje sergilendi. Okul müdürü Filiz Akyol, projelerin kabul edilmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı.
Polatlı Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde açılan fuarda, öğrencilerin 19 bilimsel projesi sergilendi.
Okul müdürü Filiz Akyol, TÜBİTAK 4006-A Bilim Fuarı'na başvurdukları 20 projeden 19'unun kabul edilmesinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Öğretmenlerin denetiminde yürütülen projeler, öğrencilerimizin bilimsel bakış açısını geliştirdi." dedi.
Fuar, yarına kadar ziyarete açık olacak.