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TÜ hastane personeline 8 oturumluk iletişim ve beden dili eğitimi verildi

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TÜ hastane personeline 8 oturumluk iletişim ve beden dili eğitimi verildi
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Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hastane çalışanlarına iletişim ve beden dili eğitimi verildi. Birer saatlik sekiz oturumda temel iletişim, sözlü ve sözsüz iletişim ile beden dilinin hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesi açısından önemi anlatıldı.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) sağlık çalışanlarına iletişim ve beden dili eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, hastane çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmek ve kurum içi iletişimi güçlendirmek amacıyla Temel İletişim Becerileri ve Beden Dili konulu eğitim programı düzenlendi.

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz ve Eğitim Hemşiresi Kevser Kesmen koordinesinde düzenlenen eğitim, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Özden tarafından verildi.

Hastanenin tüm çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen program, birer saatlik sekiz oturumdan oluştu.

Eğitim kapsamında temel iletişim ilkeleri, etkili iletişim yöntemleri, sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri ile beden dilinin kişiler arası iletişimdeki önemi ele alındı.

Katılımcılara doğru ifade biçimleri, karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ve beden dilinin iletişim sürecindeki rolü hakkında bilgi verildi.

Sağlık hizmetlerinde etkili iletişimin hasta memnuniyeti, güven ilişkisi ve hizmet kalitesi açısından taşıdığı önemin vurgulandığı programda, hasta ve hasta yakınlarıyla kurulan iletişimin yanı sıra çalışanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konularında da katılımcılara sunum yapıldı.

Kaynak: AA
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