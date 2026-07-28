Edirne'de Ufuk Avrupa Bilgi Günü

Trakya Üniversitesi (TÜ) Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilik alanındaki en büyük fon programı olan Ufuk Avrupa Programı kapsamında "Edirne Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü"ne ev sahipliği yaptı.

Üniversitenin Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, katılımcıları üniversitelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Üniversitenin son yıllarda sınır ötesi iş birliği projelerine büyük önem verdiğini belirten Tan, yürütülen ve tamamlanan projelerin bunun en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Üniversitede proje kültürünün önemli ölçüde geliştiğini dile getiren Tan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Müdürü Çağrı Yıldırım da Türkiye'deki kuruluşlara sunulan Ufuk Avrupa fırsatları, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktalarının sağladığı destekler, uluslararası konsorsiyum oluşturma süreçleri, proje hazırlama, bütçelendirme, proje ve risk yönetimi konularında katılımcılara bilgi verdi.

İngilizce gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları, yurt dışından uzmanlar ve farklı kurumlardan temsilcilerle bir araya gelerek uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirme fırsatı buldu.

Kaynak: AA