TTSO ile DOKA, Trabzon için gastronomi turizmi rotası projesini başlattı

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Trabzon'da coğrafi işaretli yöresel ürünlerin gastronomi turizmine kazandırılması amacıyla saha çalışmaları yürütülerek, kentin lezzet duraklarını kapsayan gastronomi turizmi rotası oluşturulacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamada, turizm çeşitliliğinin artırılması ve coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmine kazandırılması amacıyla " Trabzon'un Coğrafi İşaretli Lezzetleri: Gastronomi Turizmi Rotası ve Deneyim Noktaları Projesi"nin hazırlandığı belirtildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) 2026 Yılı Turizm Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilecek projenin, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar arasında imzalanan protokolle başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, proje kapsamında Arsin Foşa Fındığı, Akçaabat Köftesi, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Pidesi, Tonya Tereyağı, Trabzon Kuymağı, Vakfıkebir Ekmeği, Vakfıkebir Külek Peyniri ve Yomra Elması için kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirileceği kaydedildi.

Trabzon'un 18 ilçesinde üretici ve işletmelerin ziyaret edileceği, söz konusu ürünlerin üretim süreçleri, hikayeleri, mevcut turizm potansiyelleri ve ziyaretçilere sunulabilecek deneyim imkanlarının kayıt altına alınacağı bildirildi.

Açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda ürünlerin üretildiği veya en iyi şekilde deneyimlenebildiği noktaların turizm rotalarına dahil edilmesinin planladığına dikkat çekilerek, tur operatörleri, restoranlar, konaklama işletmeleri ve turist rehberleri tarafından kullanılabilecek bir gastronomi ağı oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Proje kapsamında ayrıca "saha envanteri raporu", "gastronomi turizmi deneyim ağı ve duraklar planı" ile "gastronomi turizmi destinasyon haritası" hazırlanacağı vurgulandı.

"Projeyle yöresel ürünleri turizm unsurlarına dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi de Trabzon'un güçlü bir gastronomi kültürüne sahip olduğunu belirtti.

Trabzon'un doğal güzellikleri, yaylaları ve tarihi değerlerinin yanı sıra mutfağı ve yöresel ürünlerinin de kentin turizm kimliğinin önemli unsurlarından olduğunu ifade eden Çelebi, coğrafi işaretli ürünlerin kendi hikayelerini taşıyan değerli turizm varlıkları olduğunu kaydetti.

Çelebi, projeyle yöresel ürünleri yalnızca raflarda veya restoran menülerinde sunulan lezzetler olmaktan çıkararak, ziyaretçilerin deneyimleyebileceği turizm unsurlarına dönüştürmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA