TTKD, YK Enerji'nin yanında değil, doğanın yanında

TÜRKİYE Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Başkanı Ali Rıza Koç, Muğla Yeniköy'deki termik santral sahasıyla ilgili "TTKD, YK Enerji'nin değil, bizim yanımızda yer almalı' şeklindeki açıklamalara ilişkin, "Derneğimiz, kimsenin yanında değil; sadece ve sadece ülkemizin ve onun doğasının yanındadır. Faaliyete başladığımız 1955 yılından bu yana doğanın ve bilimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Ali Rıza Koç, derneğin genel merkezinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Koç, açıklamasında, son günlerde bazı çevrelerce yapılan 'TTKD, YK Enerji'nin değil, bizim yanımızda yer almalı' şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. İddia edildiği gibi TTKD olarak, herhangi bir şirketin yanında yer alma gibi bir tavırları olmadığını belirten Koç, "Kurulduğumuz 1955 yılından bu yana, ülkemizin doğasını korumak için ulusal ve uluslararası arenada çok sayıda öncü proje içinde yer aldık. Bu süreçte akademi, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle ortak projeler geliştirdik. Bu alandaki çalışmalarımıza ve elde ettiğimiz sonuçların ayrıntılarına, derneğimizin web sitesinden ulaşılabilir" dedi.

'BİLGİ VE BİRİKİMİMİZİ PAYLAŞMAYI HEDEFLEDİK'

Geçen 10 Ekim'de YK Enerji ile 'Rehabilitasyon Çalışmalarını İzleme ve Danışmanlığı' sözleşmesi imzaladıklarına dikkati çeken Koç, "Bu sözleşmeye göre, madencilik faaliyeti sona eren sahaların doğaya yeniden kazandırılması çalışmalarını izleyeceğimizi, yönlendirmelerde bulunacağımızı ve dönemsel olarak kamuoyuna raporlayacağımızı deklare ettik. Alanında ülkemizin en önemli akademisyenlerinin yer aldığı Bilim Kurulumuz ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler çerçevesinde sözleşme imzalayarak eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılmasında danışman olarak yer almanın hem ülkemiz hem de ülkemizin doğası adına doğru olduğuna karar verdik. Dünyanın hemen hemen her yerinde, madenciliğin doğaya saygılı ve bilimsel bir şekilde sürdürülmesi büyük bir önem taşıyor. TTKD olarak, eski maden sahalarının dönüştürülmesi sürecinde yer alarak bilgi ve birikimimizi paylaşmayı hedefledik. Bilim kurulumuz, YK Enerji'nin yapacağı maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması projesinin danışmanı olacak. Bu süreçte kamuoyunu bu önemli konuda dönemsel olarak bilgilendirecek. Çalışmaların bilimselliğini, bölgeye uygunluğunu, takvimin belirlenen şekilde sürdürülmesi gibi konularda yaşanan gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Böylece başta bölge halkı olmak üzere, konuya ilgi duyan herkes, projeyi yakından takip edebilecek ve bilgi sahibi olacak" diye konuştu.

Koç, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bağımsızlığı ve bilimselliğiyle uluslararası çapta tanınan derneğimiz, kimsenin yanında değil; sadece ve sadece ülkemizin ve onun doğasının yanındadır. Faaliyete başladığımız 1955 yılından bu yana doğanın ve bilimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."