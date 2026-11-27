Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Kırşehir'de kültürel bütünlüğü gösterecek ve rehber olabilecek bir külliyata ihtiyaç olduğunu söyledi.

Selvi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Eski Çağ'dan Modern'e Kırşehir Tarihi" konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, kentlerin tarihinin ve kültürünün yazılı kaynağa dönüştürülmesi için sempozyumların önemli olduğunu vurguladı.

Kocaeli'de 2014'ten itibaren Kocaeli Tarihi Kültür Sempozyumları serileri yaptıklarını anlatan Selvi, geniş ve genel katılımlı Kırşehir'de yapılan bu sempozyumun da kentin tarihine ışık tutacağını ve geleceğine yön vereceğine inandığını belirtti.

Kentin geçmişi, buluntular, arşiv belgeleri ve sözlü tanıklıklar üzerinden ele alınacak sempozyumda tarihçilerin, sosyal bilimcilerin bir kültür inşası gerçekleştireceklerine değinen Selvi, şunları kaydetti:

"Kırşehir 5 bin yıllık geçmişe sahip ve Kırşehir tarihi üzerine de birçok araştırma yapılmış. Ancak tarih ve kültür araştırmalarını taradığımızda bu 5 bin yıllık tarihi barındıran derli toplu bir akademik çalışmanın olmadığı da dikkati çekiyor. Şüphesiz ki Kırşehir'e dair yüksek lisans tezleri, doktora tezleri var. Kırşehir'e, Ahilik ve Ahi Evran üzerine yapılmış çalışmalar var. Bunların hepsi çok kıymetli ancak şehirde hep beraber toplu sinerjiyi oluşturacak kültürel bütünlüğü gösteren ve bize rehber olabilecek bir külliyata da ihtiyaç olduğu görünüyor. Şehirler tarihleri ve kültürleri üzerine inşa ediliyorlar. Bir şehrin tarihini, kültürünü yazmadıysanız o şehirde geleceği inşa etmek, bir arada yaşama kültürünü, mutlu şehir profilini, canlı şehir profilini, üreten şehir profilini inşa edebilmek gerçekten çok güç."

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şırnak Valiliğine atanan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de "Burası çok kıymetli bir şehir. Türk kültür ve medeniyetinin maya ve tohum şehirlerinden. Bu toprakların hepsi birbirinden değerli, medeniyetimizin kutup yıldızlarından istifade edilmelidir. Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya sadece kılıcımızla, kalkanımızla, okumuzla gelmemişiz. Deyimlerimizle, deyişlerimizle, türkülerimizle ve destanlarımızla gelmişiz. Koskoca bir kültürle gelmişiz. Türkmen Abdal kültürü hala bu topraklarda yaşıyor." ifadelerini kullandı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ise Anadolu'nun kalbinde yer alan Kırşehir'in Kalkolitik Çağ'dan itibaren verimli toprakları ve su kaynaklarına yakınlığı sebebiyle sürekli bir iskan sahası, farklı medeniyetlerin buluştuğu, kültürlerin kaynaştığı önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından akademisyenlerin katıldığı oturumlarla devam eden sempozyum, 2 gün sürecek.

Kaynak: AA