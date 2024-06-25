Ttb Seçimleri...Tabip Odaları İnisiyatifi Listesini Açıkladı: "Birlikte Ortak Liste ile Girmenin Yollarını Aradık.

(ANKARA) - Tabip Odaları İnisiyatifi, 28-30 Haziran'da yapılacak Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi'nde yönetime aday olduklarını açıkladı. İnisiyatifin TTB Merkez Konseyi adayları arasında yer alan Prof. Dr. Alpay Azap, mevcut yönetimden ayrı bir liste oluşturmaları ve oyların bölüneceğini yönündeki eleştirilere karşı "Onlarla da birlikte görüşmeler yürüttük ve fikir alışverişinde bulunduk. Birlikte ortak liste ile girmenin yollarını aradık. Son ana kadar da birlikte ortak listeyi oluşturabilme arzumuz devam edecek. Hedefimiz esas olarak budur. TTB'nin önümüzdeki iki dönem bazı somut ihtiyaçları var. Sağlık alanında yaşanan çok ciddi bir tahribat var" dedi.

TTB'nin 76. Büyük Kongresi 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yeni Merkez Konseyi'nin belirleneceği kongrede, mevcut TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, iki dönem başkanlık yaptığı gerekçesiyle yeniden aday olmayacak. Seçimlerde Tabip Odaları İnisiyatifi'nin listesi dışında hem mevcut TTB yönetiminin hem de iktidar bloğuna yakın hekimlerin listeleri yer alacak.

TTB yönetimine aday olan Tabip Odaları İnisiyatifi'nin TTB Merkez Konseyi adayları, Ankara Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

İnisiyatifin Merkez Konseyi adayları arasında ilk sırada yer alan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "TTB'de bir yönetim değişikliği yaşanacak. O yüzden önemli bir kongre" dedi.

"Bu basın açıklamasını TTB Genel Merkezi'nde yapmayı çok istedik ama mevcut yönetim uygun olmadığını söyledi. Bu bizler için üzücü bir durum" ifadelerini kullanan Azap, "Hekimlerimiz ve hastalarımızın mutsuz olduğu bir sağlık sistemi mevcut. Her alanda çok büyük sorunlar var. Çalışanların umutsuzluğu söz konusu. Çok sayıda hekim arkadaşımıza temas ettik. Diğer sağlık çalışanları da çok mutsuz. Sağlıkta dönüşüm politikaları, sağlığın her alanını etkilemiş durumda. Bu kadar çalışmaya rağmen mutsuzuz. Maddi ve manevi olarak emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. TTB'nin daha çok çalışması ve daha çok hekimlerle bağlantı kurarak bu kötü tabloyu değiştirmesi gerekir." diye konuştu.

"Son ana kadar da birlikte ortak listeyi oluşturabilme arzumuz devam edecek"

Azap, oyların bölünmesi ve seçimleri iktidara yakın hekimlerin listesinin kazanma ihtimaline karşı mevcut TTB yönetimi ile ortak bir liste oluşturma isteklerinin devam ettiğini söyledi. Azap, seçime girecek listelere ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Biz 35 tabip odasına gönderdiğimiz çağrıda, içerisinde mevcut Merkez Konseyi ile çok yakın çalışan tabip arkadaşlarımız da vardı. Onlarla da birlikte görüşmeler yürüttük ve fikir alışverişinde bulunduk. Birlikte ortak liste ile girmenin yollarını aradık. Son ana kadar da birlikte ortak listeyi oluşturabilme arzumuz devam edecek. Hedefimiz esas olarak budur. TTB'nin önümüzdeki iki dönem bazı somut ihtiyaçları var. Sağlık alanında yaşanan çok ciddi bir tahribat var. Tabip odalarına ve TTB'ye küsme söz konusu. Hekimler ve TTB arasında kopan bağları tamir edecek ve ülkenin sağlık sistemine karşı güçlü çıkış yapabilecek bir konsey oluşması gerekiyor. Seçimlere tek liste altında girmek için yürüttüğümüz tüm görüşmelerde tek hedefimiz budur. Bizler bir inisiyatifiz. Kendi beklentileri ve çıkarları olan grup değiliz. Seçim gününe kadar böyle bir konseyi oluşturmanın yolları açık. Diğer arkadaşlarımızın da bir kaygısı olduğunu biliyoruz. Birleşemesek bile seçimleri bu liste ile alabileceğimizi, aldıktan sonra da büyük işler başarabileceğimizi düşünüyorum"

Tabip Odaları İnisiyatifi TTB Merkez Konseyi Adayı Doktor Nilüfer Ustael tarafından okunan basın açıklamasında da "Tabip Odalarının/TTB'nin sağlık hakkı, hekimlik değerleri ve hekim hakları savunusuyla toplumsal sorumlulukları arasında ise bir öncelik tartışması yapmıyor, ikilem görmüyoruz. Hekimlerle güçlü bağları olan bir Tabip Odalarının/TTB'nin toplumsal sorumluluklarını çok daha layıkıyla yerine getireceğini biliyoruz." ifadelerine yer verildi. Hekimlerin dağınık, umutsuz, yılgın ve örgütsüz olduğuna ve hekimlerin Tabip Odası seçimlerine katılımının azaldığına dikkat çekilen açıklamada, özellikle genç hekimlerin Tabip Odası çalışmalarından uzak durduğu kaydedildi.

"Doğacak sonuçların bedeli, sadece TTB için değil, örgütlü mücadele ve demokrasi açısından da ağır olacaktır"

"Bu koşullar altında, en örgütlü ve geleneksel kurumumuz TTB'nin, tarihine yakışır biçimde yeniden kapsayıcı ve 'merkez' olmasına büyük ihtiyaç vardır" denilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Aksi takdirde doğacak sonuçların bedeli, sadece TTB için değil, örgütlü mücadele ve demokrasi açısından da ağır olacaktır. Bu tehlikeyi kavradığımızdan, birbirimize sarılarak ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için birlikte adım atıyoruz. Bu yola hep beraber dayanışmayla çıkalım, bir sorumluluk hareketi örelim, yaratalım ve tabip odaları/TTB olarak hekimler arasında yeniden umut olalım istiyoruz. TTB'yi başta hekimlerin ve elbette tüm sağlık çalışanlarının, toplumun tüm kesimlerinin yüzünü döndüğü, söyledikleri ve yaptıkları ile referans alınan bir kurum olma hedefine daha da yakınlaştıralım istiyoruz. Gelin hep birlikte TTB seçimlerini vesile kılarak daha iyi; demokratik-laik, anayasal eşit yurttaşlık temelinde, özgür, çatışmadan uzak, barış içerisinde, umutlu, heyecanlı ve dirençli bir Cumhuriyet'in, bugün ve gelecek kaygısı duymadan hastalarımızın ve toplumun sağlığı için çalışan mutlu hekimleri olma özlemimizi bu yüzyıla taşıyalım."