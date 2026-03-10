TŞOF'tan "standart dışı plaka üretimi" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), yetkili odaları tarafından plakaların Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen nitelik ve standartlara uygun basıldığını bildirdi.

TŞOF'tan, sosyal medyada, "APP" (standart dışı) plakaların değişimi sürecinde yeni basılan plakaların da yazı karakteri ve ölçüleri bakımından standartlara uymadığı yönündeki iddialara ilişkin AA muhabirine yapılan açıklamada, plaka basım sürecinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Tescil plakalarının basım ve dağıtım yetkisine ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tescil plakalarının basımı ve dağıtımı federasyonumuzca yapılmakta olup, bu plakaların nihai tüketiciye satışı da federasyonumuza bağlı odalar eliyle gerçekleştirilmektedir. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtilen nitelik ve standartlara uygun olarak plakaları üretmekte ve yetkili odalarımız tarafından da bu niteliklere uygun olarak basımı gerçekleştirilmektedir."

Federasyonumuzca üretilmeyen ve federasyonumuza bağlı yetkili odalar tarafından basımı gerçekleştirilmeyen, üzerinde resmi mühür güvenlik unsurları bulunmayan plakalar hukuken geçerli kabul edilmemektedir."

Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında sadece plaka basmaya yetkili olan federasyonca üretilmiş ve yetkili odalarca basılmış tescil plakalarını kullanmaları istendi.