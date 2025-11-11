Haberler

TSK'ya Ait Bir C130 Nakliye Uçağı Düştü.

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C 130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü bildirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düşmesiyle yüreklerimiz dağlandı. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

