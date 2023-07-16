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TSK, terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yöneticisini etkisiz hale getirdi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde Avaşin eyalet yöneticilerinden Bilal Onat etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi operasyonlarıyla başarıyla devam ediyor. Son olarak Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nın sözde eyalet yöneticisi Bilal Onat öldürüldü.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin "Devrim Garzan" kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise "Sidar Amed" kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

SÖZDE EYALET YÖNETİCİSİYMİŞ

Tsk, sözde Avaşin sorumlularından terörist Bilal Onat'ı etkisiz hale getirdi. Onat'ın terör örgütü PKK'nın sözde "Avaşin eyalet yönetimi" üyesi olduğu bildirildi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu "Serzan Mava" kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı PKK TSK Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Demir Acer :

lan pkk terorust anababalari dogurup yetistirdiginiz tererustlerinze Turk adi koymayin cunku hainsiniz

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Demir Acer :

olllumm vardir anababalarindada bir dna bozuklugu, yonetimin yerinde olsam bunlari 3cu kusaga kadar vatandasliklarini ellerinden alir ve vatansiz yapardim.

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turan atsız:

senin adın türk adı demir etkisiz hale getirilen teröristler bilal de ferit de arapça isimler yeni dönemde sempatizanlar isim koymakta sıkıntı yaşamıyorlar "otantik, kadim" ismler 3 -5 sene içinde yönetici olacaklardır.

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