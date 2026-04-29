TSK Spor Gücü Atış Takımı, Lapua Berlin 2026 Uluslararası Atıcılık Yarışması'ndan dereceyle döndü

Havalı Tüfek Karışık Takım kategorisinde Yüzbaşı Mert Nalbant ve Yüzbaşı Elif Duygu Eren Kotoş, 27 takım arasından genel klasmanda şampiyonluk elde etti

Milli Savunma Bakanlığı, TSK Spor Gücü Atış Takımı'nın Almanya'da Lapua Berlin 2026 Uluslararası Atıcılık Yarışması'nda Havalı Tüfek Karışık Takım kategorisinde Yüzbaşı Mert Nalbant ve Yüzbaşı Elif Duygu Eren Kotoş'un 27 takım arasından genel klasmanda şampiyonluk elde ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TSK Spor Gücü Atış Takımı'nın 19-27 Nisan'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen yarışmada, büyük başarıya imza attığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Havalı Tüfek Karışık Takım kategorisinde Yüzbaşı Mert Nalbant ve Yüzbaşı Elif Duygu Eren Kotoş, 27 takım arasından genel klasmanda şampiyonluk elde etti. Havalı Tüfek Ferdi kategorisinde Yüzbaşı Elif Duygu Eren Kotoş ikincilik, 50 Metre Tüfek kategorisinde ise Binbaşı Zeynep Yıldız üçüncülük derecesi elde ederek müsabakayı tamamladı. 22 ülkeden 450 sporcunun yer aldığı prestijli organizasyona tarihinde ilk kez katılan TSK Spor Gücü Atış Takımımız, ülkemizi başarıyla temsil ederek önemli sonuçlar aldı. Sporcularımızı tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
