TSK'nın Ateş Serbest Faaliyeti-2025'te Yeni Silahlar Tanıtıldı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki silah ve sistemlerin kullanıldığı Ateş Serbest Faaliyeti-2025, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirildi. 50 silahla atış yapılırken, 6 silah ve sistem ilk kez kullanıldı.

'Ateş Serbest Faaliyeti-2025'nin Seçkin Gözlemci Günü, Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yapıldı. Faaliyet kapsamında önce Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde yer alan 82 silah ve sistem sergilendi. Faaliyet ile TSK'nın envanterdeki silah ve sistemleri tanıtmak, hedefteki etkisini göstermek, ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamak hedeflenirken, farklı kuvvet ve sınıflara mensup personelin diğer kuvvetlere ait silahları tanıması da sağlandı. Ayrıca subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, sergilenen silah ve sistemleri inceledi.

Öğleden sonra ise atış faaliyet icra edildi. Sergilenen 82 silahtan 50'si ile atış gerçekleştirildi. Tel güdümlü dronlar, insansız kara aracı (İKA) Aslan, Korkut Silah Sistemi, PUHU 2 dron, 105 MM'lik BORAN obüsü, aynı anda havalanan 33 drondan oluşan sürü dron gösterisinin olduğu toplam 6 silah ve sistem, Ateş Serbest Faaliyeti-2025'te ilk kez kullanıldı. Faaliyetin her safhasında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen ve ordu tarafından kullanılan MPT 76- MPT55 milli piyade tüfekleri, BORA-12, KNT-76 ve KN-12 gibi keskin nişancı tüfekleri de deneyimlendi.