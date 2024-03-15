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TSK Mehmetçik Vakfı, Çanakkale Şehitleri için Samsun'da Mevlit Okuttu

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla Samsun'da şehit, merhum gazi ve bağışçılar için mevlit okuttu. Ulugazi Camisi'nde düzenlenen mevlitte, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar dua etti ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından cemaate lokum dağıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla şehit, merhum gazi ve bağışçılar için Samsun'da mevlit okutuldu.

Ulugazi Camisi'nde cuma namazı öncesindeki mevlide, şehit yakınları, gazi ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Mevlitte vatan için canını veren şehit Mehmetçik ile gaziler ve vakıf bağışçıları için dua edildi.

Mevlitte, TSK Mehmetçik Vakfı tarafından cemaate lokum dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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