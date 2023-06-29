TSK Mehmetçik Vakfı, Malatya'da şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıttı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, Malatya'da şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Etkinlikte, şehit ve gazi yakınlarıyla bayramlaşma yapıldı ve hediye paketleri dağıtıldı. Katılımcılar, Mehmetçik Vakfı'na teşekkür etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca, Malatya'da şehit ve gazi ailelerine kurban eti dağıtımı yapıldı.

TSK Mehmetçik Vakıf yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığında depremzede şehit ve gazi yakınlarıyla bayramlaştı, hazırlanan kurban etinin de bulunduğu hediye paketlerini dağıttı.

Etkinliğe katılan şehit Barış Aybek'in kardeşi Mehmet Eren Aybek, kendilerini unutmayan Mehmetçik Vakfına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Gazi Yalçın Yedek de Mehmetçik Vakfını vatani görevini icra eden askerlerin sigortası olarak gördüğünü belirterek "Komutanlarımızın hassasiyeti, yaklaşım tarzı, üslubu, samimiyeti bize ayrı bir güç veriyor. Mesela deprem oldu, depremlerde ilk arayan bir kurum varsa Mehmetçik Vakfıydı. Sıkıntınız var mı, bir ihtiyacınız var mı, diye hemen aradılar. Biz razıyız." dedi.

Gazi Harun Köroğlu da maddi manevi yardımlarından dolayı Mehmetçik Vakfına teşekkür etti.