TSK Kır Koşusu Takımı, Antalya'daki Uluslararası Yarı Maraton Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'daki 3'üncü Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda, TSK Kır Koşusu Takımı'nın, hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya şampiyonu olduğunu bildirdi.

MSB'nin X hesabından, "Türk askeri sporda zirvede" başlıklı paylaşımında, şunlar kaydedildi:

"3'üncü Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Dünya Yarı Maraton Şampiyonası; 24 ülkenin katılımıyla 3-7 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. 5 Nisan 2026 tarihinde, 21.1 km'lik zorlu parkurda mücadele eden TSK Kır Koşusu Takımımız hem erkeklerde hem de kadınlarda Dünya Şampiyonu oldu. Ayrıca söz konusu şampiyonada; ferdi tasnifte Piyade Er Ali Kaya, Dünya Rekoru kırarak şampiyon oldu. TSK Kır Koşusu Takımımızı tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: ANKA
500

