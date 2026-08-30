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TSK ve Suriye ordusundan Fırat'ta köprü

TSK ve Suriye ordusundan Fırat'ta köprü
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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun işbirliğiyle Fırat Nehri üzerinde inşa edilen yüzer köprü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandı. Köprü, sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine yapıldı ve Deyrizor'daki ulaşım yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) ile Suriye ordusunun işbirliğiyle yürütülen, Suriye'de Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan yüzer köprünün inşaatı tamamlandı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de Fırat Nehri üzerinde yer alan köprünün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandığını belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle inşa edilen köprünün, sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine yapıldığını kaydetti.

Köprünün, TSK ile Suriye ordusu işbirliğiyle gerçekleştirilen ikinci köprü projesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Türk ve Suriye silahlı kuvvetleri, barışta da geleceği birlikte inşa ediyor." ifadesini kullandı.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da X'teki paylaşımında, köprünün Deyrizor'daki halkın ulaşım yükünü hafifletmek amacıyla inşa edildiğini bildirdi.

Ebu Kasra, "Ülkelerimiz arasındaki güven ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki yoğun çabalarından dolayı kardeşim Türkiye Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'e en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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