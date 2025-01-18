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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonları'nda ise 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor" denildi.

TSK'dan Suriye ve Irak'ta PKK'ya Darbe
Kaynak: ANKA / Güncel
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