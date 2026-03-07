Haberler

MSB: TSK, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam ediyor

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam ettiğini ve askerlerin çekildiğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" açıklaması yaptı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

