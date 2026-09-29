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Tsahkna, Tallinn'deki Milrem Robotics tesisinin Rus sabotajı olduğunu ileri sürdü

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Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Tallinn'deki Milrem Robotics tesisinin 15 Ağustos gecesi kundaklanmasının Rus özel servislerinin talimatıyla yapılan sabotaj olduğunu ileri sürdü. Rusya'nın Tallinn maslahatgüzarının çağrılacağını ve saldırı faillerinin yakalandığını belirtti.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ulusal savunma sanayi şirketlerinden Milrem Robotics'in tesisinin kundaklanmasının Rus özel servislerinin talimatıyla gerçekleştirilen bir sabotaj olduğunu ileri sürdü.

Dışişleri Bakanı Tsahkna, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Milrem Robotics tesisinin 15 Ağustos gecesi kundaklanmasına ilişkin Estonya İç Güvenlik Servisinin bulgularını paylaştı.

Tsahkna, bulgularda, söz konusu kundaklamanın Rusya özel servislerinin emriyle gerçekleştirilen bir sabotaj olduğu sonucuna kesin olarak vardıklarını belirtti.

Saldırının kesinlikle kabul edilemez olduğunu ifade eden Tsahkna, Estonya Dışişleri Bakanlığının bugün Rusya'nın Tallinn maslahatgüzarını çağıracağını bildirdi.

Saldırının faillerinin yakalandığını ve artık Estonya'nın ulusal güvenliği açısından tehdit oluşturmadığını vurgulayan Tsahkna, Estonya'nın, devletini korumak için kararlı ve hızlı hareket etmesi nedeniyle Rusya'nın bu tür eylemleri gerçekleştirmesinin zor olduğunu kaydetti.

Tsahkna, sabotaja karşı Estonya'nın Ukrayna'ya desteğini ve Rusya'ya yönelik baskıyı artıracağını ve Rusya'nın eylemlerinin uygulanan ortak baskının işe yaradığını gösterdiğini ifade etti.

Estonya İç Güvenlik Servisinden yapılan yazılı açıklamada ise Estonya merkezli savunma sanayi şirketi Milrem Robotics'e ait tesisin kundaklanması yönteminin Rusya adına Avrupa'da gerçekleştirilen diğer sabotaj eylemleriyle örtüştüğüne ve saldırının doğrudan Rusya'ya atfedilebileceğine işaret edildi.

Açıklamada, Rus özel servislerinin Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana özellikle savunma sanayisi şirketlerini, insansız hava aracı (İHA) teknolojisiyle uğraşan kuruluşları ve Ukrayna'yı destekleyen kurumları hedef aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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