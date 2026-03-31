Trump'ın eski sağ kolundan çarpıcı 'El-Kaide' itirafı

Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, geçtiğimiz haftalarda istifa ettikten sonra itiraflarına başladı. Kent'in El-Kaide ile ilgili iddiası dikkat çekti.

"EL-KAİDE'Yİ BİZ SİLAHLANDIRDIK"

Joe Kent, ABD ile El-Kaide arasındaki ilişki iddialarını resmen doğruladı. Kent, "El-Kaide'yi biz silahlandırdık" ifadelerini kullandı.

JOE KENT'İN İSTİFASI

Kent, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından istifa mektubu paylaşmış, mektubunda, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." ifadelerini kullanarak, İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığı halde ülkesinin, "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" bu saldırıları başlattığını vurgulamıştı.

Görevi süresinde 11 kez çatışmaya katıldığını aktaran Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için" ülkesinin gelecek neslini "savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğinin" altını çizmişti.

Kaynak: Haberler.com