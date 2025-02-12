Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı ve her iki liderin de barış istediğini belirtti.

TRUMP, ZELENSKİY İLE DE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Truth Social sosyal paylaşım platformundan açıklama yapan Trump, Zelenskiy ile görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirtti.

"PUTİN GİBİ BARIŞ İSTİYOR"

Trump, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık, cuma günü Münih'te yapılacak olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun heyete liderlik edeceği toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "tamamen gereksiz bir ölüm ve yıkım" olduğunu ve bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tanrı Rusya ve Ukrayna halkını korusun." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

TRUMP'TAN PUTİN'E TELEFON

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradı. telefon görüşmesinde kritik konu başlıkları ele alındı.

TRUMP: ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİN ANLAŞTIK

Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.

"BU SAVAŞ ARTIK SONA ERMELİ"

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetti. Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KREMLİN'DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. İki liderin, tutuklu takası konusunu ele aldığını belirten Peskov, "Trump, Amerika tarafının varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi." dedi.

"PUTİN, TRUMP'I MOSKOVA'YA DAVET ETTİ"

Putin'in, ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi. Peskov, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de vurgulayarak, "Putin ve Trump, görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı." diye konuştu.

İki liderin, Orta Doğu'daki gelişmeleri de istişare ettiğini dile getiren Peskov, "İran'ın nükleer programı ve Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Uzun bir telefon görüşmesiydi, yaklaşık 1,5 saat sürdü." dedi.