Trump, Zelenskiy'i aralıkta Florida'daki G20 zirvesine davet edebileceğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de aralıkta ülkesinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet edebileceğini bildirdi.

ABD basınındaki haberlere göre Trump, Florida eyaletinin Palm Beach bölgesinde kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere konuştu.

Florida eyaletinde gelecek ay ortasında düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne Zelenskiy'i davet edip etmediği sorulan Trump, "Davet ederim. Ederim. Hiç sorun değil." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eylüldeki açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa rağmen ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zirveye davet ettiğini doğrulamıştı.

Rubio, "Bunun, onun (Putin) için sadece başkanla değil, diğer dünya liderleriyle de bir araya gelme fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Umarız bu daveti kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

Zirve

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerinin müzakereler için buluşacağı G20 Zirvesi'ne ABD, 14-15 Aralık'ta Trump National Doral tesisinde ev sahipliği yapacak.

G20, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil ediyor.

Kaynak: AA