Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, Zelenskiy'i aralıkta Florida'daki G20 zirvesine davet edebileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, aralıkta Florida'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i davet edebileceğini belirtti. Zirve, 14-15 Aralık'ta Trump National Doral tesisinde yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de aralıkta ülkesinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet edebileceğini bildirdi.

ABD basınındaki haberlere göre Trump, Florida eyaletinin Palm Beach bölgesinde kendisine ait Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere konuştu.

Florida eyaletinde gelecek ay ortasında düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne Zelenskiy'i davet edip etmediği sorulan Trump, "Davet ederim. Ederim. Hiç sorun değil." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eylüldeki açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa rağmen ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zirveye davet ettiğini doğrulamıştı.

Rubio, "Bunun, onun (Putin) için sadece başkanla değil, diğer dünya liderleriyle de bir araya gelme fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Umarız bu daveti kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

Zirve

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerinin müzakereler için buluşacağı G20 Zirvesi'ne ABD, 14-15 Aralık'ta Trump National Doral tesisinde ev sahipliği yapacak.

G20, küresel ekonominin yaklaşık yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil ediyor.

Kaynak: AA
Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

Bu dev elin içinde ünlü bir manken var!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den '100 il, 1000 ilçe' projesi

Bahçeli'den dengeleri değiştirecek proje! Detayları açıkladı
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

Haberi duyan soluğu zincir markette aldı! Büyük izdiham yaşandı
Bir şişe alabilmek için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

Görüntü Türkiye'den! Bir şişe almak için birbirlerini ezdiler
İstanbul'da Cadılar Bayramı çılgınlığı! Kuyruk sokağa taştı

İstanbul'da gece yarısı sokaklara taşan kuyruk
Biricik Suden: Mazhar, 'dudak estetiği yaptırırsan seni boşarım' dedi

Biricik Suden: Mazhar bunu yaparsam beni boşar
Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!
Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

Yıllardır gözlerden uzaktı! Ünlü oyuncu son durumunu anlattı