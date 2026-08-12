Trump'ın Mektupla Oy Kararnamesi Ülke Genelinde Durduruldu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın mektupla oy kullanımını sınırlayan kararnamesinin yürütmesini durdurdu.

Massachusetts Bölge Mahkemesi yargıcı Indira Talwani, Massachusetts Kadın Seçmenler Ligi ve diğer davacılar tarafından açılan davada, yürütme organının seçimleri düzenleme yetkisinin bulunmadığına hükmetti.

Talwani, federal hükümetin merkezi bir seçmen listesi oluşturmasını ve Posta Servisinin (USPS) yalnızca bu onaylı listede yer alan kişilere mektupla oy pusulası ulaştırmasını şart koşan söz konusu kararnameye dair ihtiyati tedbir kararı verdi.

Yargıç Talwani, haziran ayında söz konusu kararnamenin kilit maddelerini 23 eyalet ile başkent Washington'da durdururken, son kararla birlikte bu engelleme ülke genelini kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

Karar, seçmenlerin Temsilciler Meclisi ve Senatodaki kontrolü belirleyeceği kasım ayındaki ara seçimler öncesinde önem taşıyor.

Trump'ın mart ayında imzaladığı kararname, federal hükümetin onaylı bir seçmen listesi hazırlamasını ve yalnızca bu listede yer alan kişilere mektupla oy pusulası ulaştırmasını şart koşuyordu.

Seçim yetkilileri ve posta çalışanları sendikaları, uygulamanın kaosa yol açacağını belirterek düzenlemeye karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA