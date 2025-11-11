Haberler

Trump Yönetimi Gazze Barış Planının Uygulanabilirliği Üzerine Endişeli

Güncelleme:
Politico'ya göre ABD yetkilileri, Trump'ın Gazze'de kalıcı barış sağlamayı amaçlayan 20 maddelik planının uygulanmasındaki zorluklar nedeniyle endişelerini dile getirdi. Geçen ay düzenlenen sempozyumda, planın başarısızlık riski ve engelleri geniş çapta tartışıldı.

ABD merkezli Politico haber sitesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yetkililerin, Gazze'de kalıcı barış sağlamaya yönelik planın, bazı temel maddelerinin uygulanmasındaki zorluklar nedeniyle başarısız olabileceğinden endişelendiğini yazdı.

Politico'nun haberine göre, Trump'ın Gazze'de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik 20 maddelik planının uygulanabilirliği ve akıbeti, ABD hükümet yetkilileri arasında tartışılıyor.

Geçen ay İsrail'de ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı ve bazı özel firmalardan yaklaşık 400 kişinin katılımıyla Trump'ın Gazze planına ilişkin 2 günlük sempozyum düzenlendiği öğrenildi.

Sempozyumdan elde edilen belgeler ve katılımcıların açıklamaları ise ABD hükümetinden yetkililerin, birçok temel maddesinin uygulanması önündeki engeller nedeniyle Gazze'de kalıcı barış planının başarısızlığa uğrayabileceğinden derin endişe duyduğunu ortaya koydu.

Planının zayıf noktaları sempozyumda tartışıldı

Sempozyumda katılımcılara gösterilen slayt destekli sunumda, ABD hükümet kurumlarının, Gazze'ye ilişkin durum raporlarına ve Trump'ın planın maddelerinin uygulanmasına yönelik şematik anlatımlara yer verildi.

Trump yönetimi ve bölgedeki müttefiklerinin, Gazze'de kalıcı barışı sağlamada karşılaşacakları engelleri konu edinen sunumda, planın aşamaları arasındaki geçişlerdeki belirsizliklere vurgu yapıldı.

Sunumda, ateşkesin sürdürülmesi amacıyla faaliyet göstereceği belirtilen Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasının önem arz ettiği ancak bu konuda büyük zorlukların olduğu tartışıldı.

Trump yönetimi, her şeye rağmen "barış anlaşmasına bağlı"

Sempozyuma ilişkin belgeler, Trump yönetiminin tüm engellere rağmen "barış anlaşmasına bağlı olduğuna", Gazze'yi güvenliğin yanı sıra ekonomik anlamda da desteklemeyi planladığına işaret etti.

Bir belgede, "Gazze'yi yönetecek Filistin yönetiminin, uzun vadeli ABD ve uluslararası desteğe ihtiyacı olacağı" ifade edildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
