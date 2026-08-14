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Trump'tan Balo Salonu İçin Yüksek Mahkeme Hamlesi

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ABD'de Trump yönetimi, temyiz mahkemesinin durdurduğu 400 milyon dolarlık Beyaz Saray balo salonu inşaatının tamamlanması için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Başvuruda projenin ulusal güvenlik ve Trump'ın güvenliği açısından hayati olduğu savunuldu. Mahkeme müdahale etmezse inşaat 21 Ağustos'ta duracak.

ABD'de Donald Trump yönetimi, temyiz mahkemesinin durdurduğu Beyaz Saray balo salonu inşasının tamamlanabilmesi için konuyu Yüksek Mahkemeye taşıdı.

Trump yönetimi, cuma günü Yüksek Mahkemeye resmi başvuru yaparak, Beyaz Saray'da inşası sürdürülen 400 milyon dolarlık balo salonunun tamamlanmasının önünün açılmasını talep etti.

ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer tarafından yapılan başvuruda, söz konusu balo salonunun hem "ulusal güvenlik" hem de "Trump ve ailesinin güvenliği" bakımından hayati öneme sahip olduğu ve bu sebeple alt mahkemelerin verdiği durdurma kararının kaldırılması istendi.

Yüksek Mahkeme müdahale etmediği takdirde, projeye ilişkin çalışmaların 21 Ağustos'ta durdurulması planlanıyor.

ABD'de federal temyiz mahkemesi, 7 Ağustos'ta aldığı kararda, Trump yönetiminin, Kongre onayı olmadan, Beyaz Saray'da balo salonu inşa edemeyeceği yönünde karar vermişti.

16 Nisan'da yerel mahkeme, söz konusu balo salonu inşaatının durdurulması yönünde karar vermiş, Trump yönetimi, söz konusu kararı temyize taşımıştı.

Kaynak: AA
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