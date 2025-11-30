Haberler

Trump, Yabancı Girişlerine Kısıtlama Yetkisini Vurguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) bölümü üzerinden, yabancı kişilere yönelik ülkeye giriş yasağı veya kısıtlaması getirme yetkisini elinde bulundurduğunu açıkladı. Trump, paylaşımında yasayı ve bunun ulusal çıkarlar adına uygulanabileceği durumları belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın ilgili maddesine atıf yaparak, gerekli gördüğü takdirde, yabancı bir kişinin veya grubun ülkeye girişine yönelik yasak veya sınırlama getirme yetkisini elinde bulundurduğuna işaret etti.

Trump, sosyal medya hesabından Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'nın 212 (f) bölümünü paylaşarak, bu konuda Başkan olarak yetki sahibi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump'ın paylaştığı yasanın içeriğinde, "Başkan, herhangi bir yabancının veya yabancı sınıfın ABD'ye girmesinin ülke çıkarlarına zarar vereceğini tespit ettiği takdirde, bir bildiriyle ve gerekli göreceği bir süre boyunca, tüm yabancıların veya herhangi bir yabancı sınıfının göçmen veya göçmen olmayan statüde ülkeye girişini askıya alabilir veya yabancıların girişine uygun göreceği herhangi bir kısıtlama getirebilir." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın paylaşımı, başkent Washington'da, Afganistan uyruklu bir şüphelinin, çarşamba günü iki Ulusal Muhafız askerini vurmasından günler sonrasına denk geldi.

Söz konusu yasa, ABD Başkanı'na, ulusal çıkarlara zararlı oldukları düşünülen belirli veya tüm yabancıların ABD'ye girişini askıya alma yetkisi veriyor.

Yasaya göre ABD Başkanı, tüm yabancıların veya belirli yabancı gruplarının göçmen veya göçmen olmayan statüsünü yasaklayan bir kararname yayınlayabilir veya belirli bir süre için gerekli görüldüğü takdirde başka kısıtlamalar getirebilir.

Başkan Trump aynı platformda, göçmenlik yasası paylaşımının hemen öncesinde ise, ABD'de yaşayan yabancı ülke doğumluların oranının tarihteki en yüksek seviyede olduğunu bilgisine yer veren bir paylaşımı sayfasına taşımıştı.

"Geiger Capital" isimli paylaşımda yer alan grafikte, ABD'de yaşayan her 6 kişiden birinin yabancı ülke doğumlu olduğu ve bunun, yaklaşık 343 milyonluk ülke nüfusunun 53,3 milyonunu teşkil ettiği bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haşan Şaş, ''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek Galatasaray yönetimine transfer çağrısında bulundu

''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek G.Saray'a istediği yıldızı duyurdu
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
Sokak ortasında palalı saldırı! Kanlar içinde kaldı

Sokak ortasında palalı saldırı! Kanlar içinde kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.