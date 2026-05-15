Trump: Xi'yi Washington'da Ağırlamayı Sabırsızlıkla Bekliyorum

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile samimi ve derinlemesine iletişimi sürdürme arzusunda olduğunu ve Xi'yi Washington'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Trump, söz konusu açıklamaları Beijing'deki Zhongnanhai liderlik yerleşkesinde Xi ile gerçekleştirdiği özel görüşme sırasında yaptı. Bu özel görüşme, Xi'nin Trump ile bir gün önce yaptığı resmi görüşmelerin ardından geldi.

Kendisini Zhongnanhai'yi ziyaret etmeye davet ettiği için Xi'ye teşekkürlerini sunan Trump, Çin ziyaretinin tüm dünyanın dikkatini çektiğini, bu ziyaretin oldukça başarılı ve unutulmaz geçtiğini dile getirdi.

