Trump, Venezuela'ya Saldırı İddialarını Reddetti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Venezuela'ya yönelik bir saldırı planının olmadığını açıkladı. Trump, Amerikan medyasına yansıyan iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik bir saldırı planı içinde oldukları iddiasının doğru olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Amerikan medyasına yansıyan, ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı.

ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki soruya "Hayır." diye yanıt verdi.

Trump, aynı muhabirin, "Bu konuda bir karar verdiniz mi?" sorusunu da "Hayır." şeklinde cevapladı.

Amerikan Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere saldırı kararı aldığı ve saldırıların her an gerçekleşebileceği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
