Trump'tan, Venezuela Saldırısına İlişkin Detaylar: Sahada Çok Sayıda Askerimiz Vardı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırısının "çok karmaşık" olmasına rağmen "başarıyla tamamlandığını" belirterek, "Operasyon çok karmaşıktı. 152 uçak kullandık. İnsanlar sahada askerlerimizin olup olmamasından bahsediyor, sahada çok sayıda askerimiz vardı. Bizden kimse öldürülmedi" dedi.

"Birçok Kübalı öldürüldü"

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulduğu süreçte çok sayıda Kübalı güvenlik görevlisinin öldüğünü öne sürerek, "Birçok Kübalı öldürüldü. Onlar bizim geleceğimizi biliyorlardı ve korunuyorlardı ama bizim askerlerimiz korunmuyordu" dedi. Operasyon sırasında ülkede elektrik kesintileri yaşandığını iddia eden Trump, "Neredeyse tüm ülkenin elektriği kesilmişti. İşte o zaman bir sorun olduğunu anladılar. Karakas'ta elektrik yoktu. Yani onları biraz şaşırttık" diye konuştu.

"Şiddet yanlısı bir adam"

Maduro'ya yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "O, şiddet yanlısı bir adam. Milyonlarca insanı öldürdü" dedi. Trump, Karakas'ta "işkence odaları" bulunduğunu da iddia etti.

Macron'a Mizahi Gönderme

Trump, konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilaç fiyatları konusunda yaşadığı görüş ayrılığına da değindi. Trump, Macron'un isminin Fransızca telaffuzunu mizahi şekilde ifade etti. Trump, "Macron'a dedim ki, 'dinle, ilaç fiyatlarını biraz yükseltmen gerekecek çünkü biz senden 14 kat daha fazla ödüyoruz. Bu çok fazla, değil mi? Başka bir deyişle, tüm bu açığı kapatıyoruz.' O da 'hayır Sayın Başkan' dedi. Bana 'Sayın Başkan' diyorlar. Putin de bana 'Sayın Başkan' diyor. Emmanuel, 'Hayır bunu yapmayacağız' dedi. 'Evet yapacaksınız' dedim"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Venezuela'ya konuşlandırılmasını beklemediğini belirtti. Johnson, bu tür kararların Kongre'nin denetimi kapsamında ele alınması gerektiğini vurguladı.