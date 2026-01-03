Haberler

Venezuela'nın Başkenti Karakas'ta Patlamalar... ABD Basını: Saldırı Emrini Trump Verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki askeri tesislere yönelik hava saldırısı emri verdiği bildirildi. Karakas'ta patlamalar meydana geldi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'daki askeri tesisler de dahil olmak üzere çeşitli yerlere hava saldırısı emri verdiği bildirildi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir askeri üssün yakınlarında patlamalar meydana geldi ve alçak irtifada uçan hava aracı görüldü. CBS News'ün ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki askeri tesisler de dahil olmak üzere çeşitli yerlere hava saldırısı emri verdiği belirtildi. Haberde, "Bununla birlikte yönetimin cumartesi günü erken saatlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı kampanyasını yoğunlaştırdığı" kaydedildi.

