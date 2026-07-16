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Beyaz Saray: Trump, ABD'yi diğer ülkelerin etkilemek istediği konusunda Vance ile hem fikir

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Beyaz Saray, Trump'ın Vance'in İsrail'in ABD kamuoyunu etkileme çabaları konusunda hemfikir olduğunu açıkladı. Vance, İsrail tarafından fonlanan kişilerin kendisine seçim döneminde saldırdığını iddia etti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail ile ilgili son açıklamalarının ardından "yabancı ülkelerin kesinlikle Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalıştığı" konusunda aynı fikirde olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu ve ABD politikalarıyla ilgili sorularını cevaplandırdı.

Vance'in, İsrail'in fonladığı kişilerin kendisine saldırması ve ABD politikalarını etkilemeye çalıştığını ifade ettiği açıklaması hatırlatılan Leavit, Trump'ın da bu konuda "hemfikir" olduğunu söyledi.

Leavitt, "Başkan'ın da kesinlikle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Evet, yabancı ülkeler kesinlikle Amerikan kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Bunda hiç şüphe yok. Bence bu sadece temel bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Vance'in İsrail ile ilgili açıklaması

Başkan Yardımcısı Vance, İsrail ile ilgili son açıklamasında, "Daha önce Trump'ın seçim döneminde bizzat İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat Başkan'ın (Trump) ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar." sözlerine yer vermişti.

Vance, İsrail'in, ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu belirttiği açıklamasında, kendine saldıranlara yanıt olarak "Cehenneme kadar yolunuz var." dediğini söylemişti.

İsrailli bazı yetkililerin, İran ile ABD arasındaki barış görüşmelerinden rahatsızlığını dile getiren Vance, "İsrail hükümetinin, Amerikan siyasetini ne kadar etkilediği konusu çok konuşuluyor ve İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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