Beyaz Saray'da yenilenen salonda Trump ve Putin'in birlikte fotoğrafı yer alıyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte poz verdiği çerçeveli fotoğraf, Beyaz Saray'ın yenilenen Palm Room odasında sergilendi. Fotoğraf, 15 Ağustos 2025'te Alaska'da çekilmişken, odanın diğer detayları da dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte yer aldığı çerçeveli fotoğrafın, Beyaz Saray'daki yenilenen bir salonda sergilendiği belirtildi.

The Hill'in haberinde, Beyaz Saray'ın batı kanadı ile konut kısmını birbirine bağlayan ve "Palm Room" olarak adlandırılan odanın görseline yer verildi.

Yenilenen odanın içini gösteren fotoğraflara göre söz konusu kare, Trump ve Putin'in 15 Ağustos 2025'te Alaska'nın Anchorage kentindeki havaalanı pistinde yan yana poz verdiği anı yansıtıyor.

Trump ile Putin'in yer aldığı fotoğrafın hemen altında ise Trump'ın Florida'daki bir yarışta torunlarından biriyle çekilmiş başka bir karesi bulunuyor.

Haberde, Trump yönetiminin Palm Room'daki değişikliklerinin Beyaz Saray'ın diğer bölümlerine kıyasla daha sınırlı olduğu belirtildi.

