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Trump, UFC CEO'su Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü teklifini duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiğini duyurdu. Trump, White'dan ekibini de getirmesini isteyerek 'Dana, eşi benzeri olmayan bir basın sözcüsü olacak' dedi.

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'a, Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif ettiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sert bir dövüşçü ve savaşçı olan büyük Dana White'a, ABD basın sözcülüğü görevinin teklif edildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump, White'dan, bazıları ABD'li olmayan Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes ve Kayla Harris'ten oluşan ekibini de yanında getirmesini istediğini aktardı.

Bu isimlere "çılgın solculara karşı" kendilerini savunmak için ihtiyaçları olacağını kaydeden Trump, "Dana, eşi benzeri olmayan bir basın sözcüsü olacak. Dana, lütfen bu görevi kabul et." ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Katie Zacharia, geçen ay, önceki sözcü Karoline Leavitt'in yerine geçmesinden sadece beş gün sonra görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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