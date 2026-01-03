ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... Trump: Parlak Bir Operasyondu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasına ilişkin "Çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insanlar. Bu parlak bir operasyondu" değerlendirmesini yaptı.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'a gece saatlerinde saldırı düzenledi. The New York Times'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insanlar. Bu parlak bir operasyondu" dedi. Operasyon için Kongre'den yetki alıp almadığı veya Venezuela için bundan sonra ne olacağı sorulan Trump, bunlara Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında değineceğini söyledi.