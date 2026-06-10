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Trump'tan seçim başarısı dolayısıyla Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a tebrik

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ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı, partisinin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde ettiği genel seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın partisinin parlamentoda tek başına çoğunluğu elde etmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı tebrik etti.

Trump, açıklamasında, "Ermenistan'daki genel seçimlerde elde ettiği kesin zaferden dolayı Nikol Paşinyan'ı tebrik ediyorum. Onun yeniden seçilmesi için destek verdiğim için büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Ermenistan'ın yeni dönemde "büyük başarılar kazanacağına" inandığını belirtti.

Ermenistan'da parlamento seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlanırken, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin 105 sandalyeden 61'ini elde ederek tek başına çoğunluğu sağladığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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