Haberler

Donald Trump: İran'daki Zenginleştirilmiş Uranyum İmha Edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu iddiaları üzerine, uranyumun ya ABD'ye teslim edilip imha edileceğini ya da İran ile iş birliği içinde yerinde yok edileceğini açıkladı.

(WASHINGTON)- ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu iddiaları üzerine, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz), derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilip ülkeye getirilerek imha edilecek ya da tercihen İran İslam Cumhuriyeti ile iş birliği ve koordinasyon içinde bulunduğu yerde veya kabul edilebilir başka bir noktada yok edilecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Trump paylaşımında, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz), derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilip ülkeye getirilerek imha edilecek ya da tercihen İran İslam Cumhuriyeti ile iş birliği ve koordinasyon içinde bulunduğu yerde veya kabul edilebilir başka bir noktada yok edilecektir" ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu sürecin Atom Enerjisi Komisyonu ya da eşdeğer bir kurumun gözetiminde yürütüleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim

Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım

Mutlak butlan itirazını silen MHP'nin ağır topundan manidar sözler