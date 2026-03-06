ABD Başkanı Trump: İran ile Anlaşma Ancak "Koşulsuz Teslimiyetle" Mümkün

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile herhangi bir anlaşmanın ancak "koşulsuz teslimiyet" temelinde mümkün olacağını söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak. Bundan sonra harika ve kabul edilebilir bir lider(ler) seçildikten sonra, biz ve çok sayıda harika, çok cesur müttefikimiz, ortaklarımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için durmaksızın çalışacağız ve onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz. İran'ın harika bir geleceği olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı sözlerini, seçim kampanyası döneminde kullandığı "Make America Great Again (Amerika'yı yeniden büyük yap)" sloganına gönderme yaparak "İran'ı yeniden büyük yap (MIGA)" ifadeleriyle bitirdi.

Kaynak: ANKA