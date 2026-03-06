Haberler

ABD Başkanı Trump: İran ile Anlaşma Ancak "Koşulsuz Teslimiyetle" Mümkün

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir anlaşmanın yalnızca 'koşulsuz teslimiyet' temelinde mümkün olabileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla İran'ın geleceği hakkında cesaret verici ifadelerde bulundu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ile herhangi bir anlaşmanın ancak "koşulsuz teslimiyet" temelinde mümkün olacağını söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak. Bundan sonra harika ve kabul edilebilir bir lider(ler) seçildikten sonra, biz ve çok sayıda harika, çok cesur müttefikimiz, ortaklarımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri getirmek için durmaksızın çalışacağız ve onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz. İran'ın harika bir geleceği olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı sözlerini, seçim kampanyası döneminde kullandığı "Make America Great Again (Amerika'yı yeniden büyük yap)" sloganına gönderme yaparak "İran'ı yeniden büyük yap (MIGA)" ifadeleriyle bitirdi.

